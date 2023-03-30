قوات الحدود تعتقل متهماً بحوزته 7 كغم كرستال

2023/03/30 | 10:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على متهم بحوزته (7) كغم من المخدرات.

وذكرت القيادة، في بيان أن “قوة مشتركة من آمرية حدود السواحل في قوات الحدود وشعبة استخبارات الامرية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بحوزته كميات كبيرة من المخدرات نوع كرستال تقدر ب (7) كيلو غم، مع مبلغ مالي، ضمن قاطع مسؤولية امرية حدود السواحل”.

وأشارت إلى، “تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم”.

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