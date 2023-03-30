2023/03/30 | 10:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن مرشح الرئاسة التركية سنان أوغان ، اليوم الخميس ، عن أمله في لقاء الرئيس السوري بشار الأسد حال وصوله إلى السلطة.وتابع المرشح الرئاسي، وعضو نادي فالداي، وخريج معهد موسكو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرشح للرئاسة التركية يعلن أمله لقاء الأسد إذا وصل للسلطة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشح للرئاسة التركية يعلن أمله لقاء الأسد إذا وصل للسلطة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرشح للرئاسة التركية يعلن أمله لقاء الأسد إذا وصل للسلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).