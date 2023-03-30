2023/03/30 | 10:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ينشر / المركز الخبري الوطني/، اليوم الخميس ،أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل يومي وبحسب متغيرات سوق صرف العملة في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد.في بغداد: سعر بيع الدولار 153,750 لكل 100 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار يواصل الانخفاض في سوق العراق المركز الخبري الوطني.

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