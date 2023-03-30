عالمان متعايشان.. مصور يوثق مشاهد أوروبية من نوافذ المساجد

2023/03/30 | 10:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُشكّل القصور التاريخيّة، والقمم الثلجيّة، والتلال الخضراء، والكنائس، والأكواخ الخشبيّة جزءًا من الصورة الأوروبية النمطيّة.ويدعو المصور، مروان بسيوني، وهو من أصول مصريّة وأمريكيّة، الأشخاص لرؤية جزءًا آخرًا من المجتمع الغربي.

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