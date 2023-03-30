بدون امتحان تنافسي.. العراق يستحدث دراسة الدكتوراه البحثية في جامعاته كافة

2023/03/30 | 11:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي العراقية دراسة الدكتوراه

البحثية (بدون كورسات) في جامعاته كافة

بدءاً من العام المقبل.

وأظهرت ذلك وثيقة رسمية، حملت توقيع

المدير العام لدائرة البحث والتطوير

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