"ارتكب مخالفات متكررة".. توضيح من البحرين بعد استدعاء القائم بالأعمال العراقي

2023/03/30 | 11:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت البحرين أن يكون قرار استدعاء

القائم بالأعمال في السفارة العراقية

لدى المملكة، يتعلق بالترتيبات الجارية

في مجال النقل بين البلدين، وأكدت أن

الدبلوماسي العراقي ارتكب "مخالفات

متكررة".

وقال المت

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