تحذير من رفع اسعار الوقود في العراق

2023/03/30 | 11:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المركز العراقي الاقتصادي السياسي،

اليوم الخميس، من تداعيات فرض ضرائب

ورسوم على أسعار البنزين والگاز

ومنتجات المصافي النفطية ضمن موازنة

العام 2023، مشيراً إلى أن ذوي الدخل

المحدود سيكونون أكبر الخا

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