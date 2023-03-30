انخفاض أسعار صرف الدولار في سوق العراق

2023/03/30 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شهدت الأسواق المحلية، اليوم الخميس، انخفاضاً في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار.

وجاءت الأسعار كالآتي:

بغدادالبيع: 153.750 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 152.750 ديناراً لكل 100 دولار

الجنوبالبيع: 154.000 دينار لكل 100 دولارالشراء: 153.000 دينار لكل 100 دولار

الشمالالبيع: 154.250 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 153.250 ديناراً لكل 100 دولار

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