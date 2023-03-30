2023/03/30 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار صرف الدولار في سوق العراق
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
شهدت الأسواق المحلية، اليوم الخميس، انخفاضاً في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار.
وجاءت الأسعار كالآتي:
بغدادالبيع: 153.750 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 152.750 ديناراً لكل 100 دولار
الجنوبالبيع: 154.000 دينار لكل 100 دولارالشراء: 153.000 دينار لكل 100 دولار
الشمالالبيع: 154.250 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 153.250 ديناراً لكل 100 دولار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار صرف الدولار في سوق العراق
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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