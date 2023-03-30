شاهد بالفيديو.. قابل اني علي غلام .. البنك الفدرالي الاميركي يعاقب صحفي عراقي ، لماذا ؟

2023/03/30 | 11:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JimPrbu2-Wo

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