نائب يدعو لتحقيق فوري بشان خرق

2023/03/30 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دعا النائب عن محافظة ديالى محمد قتيبة البياتي، اليوم الخميس، الى فتح تحقيق فوري بقضية العثور على هويات أمنية واعلام "داعشية" بحوزة خلية ارهابية في المحافظة.

وقال البياتي لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية اعتقلت يوم أمس في محيط ناحية بهرز 10 كم جنوب بعقوبة، أثنين من أفراد خلية ارهابية عثر بحوزتهما على أسلحة واعلام داعشية وهويات أمنية" لافتاً الى، أن "الخلية كانت تنوي العبث بالأمن والاستقرار في الناحية قبل اعتقالها".

واوضح، أن "مكافحة الارهاب تحقق حالياً مع اثنين من أفراد الخلية"، مؤكدا "ضرورة اجراء تحقيق فوري لمعرفة كيف وصلت الهويات الأمنية الى قبضة خلية اجرامية".

وأشار البياتي الى أن "هناك الكثير من التساؤلات حول مخططات تلك الشبكة"، معرباً عن أمله "بأن تنتهي التحقيقات في كشف خفايا ما حصل أمام الرأي العام".

وفي وقت سابق كشف مدير ناحية بهرز في محافظة ديالى نزار اللهيبي، لـ(بغداد اليوم)، عن اعتقال شبكة مسلحة بكمين جنوب المحافظة تحمل أعلام تنظيم "داعش" الإرهابي وهويات امنية.

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