توجيه من وزير الداخلية بشأن منسوبي قوى الأمن الداخلي من متعاطي المخدرات

2023/03/30 | 12:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقوبة الطرد من الخدمة بانتظار المتعاطين.

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