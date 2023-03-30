الكمارك تضبط شاحنتين مخالفة للضوابط عند مداخل بغداد

2023/03/30 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، ضبط شاحنتين مخالفة في كمرك المنطقة الوسطى عند مداخل محافظة بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى تمكن من ضبط شاحنتين محملة معدات وآلات، و خشب مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية النافذة".

واضافت أن "عملية الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك".

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