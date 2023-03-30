التجارة تباشر باجراءات تعيين الموظفين الجدد الواردة اسمائهم من مجلس الخدمة الاتحادي

2023/03/30 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، المباشرة بإجراءات تعيين الموظفين الجدد الواردة اسمائهم من مجلس الخدمة الاتحادي.

واكد مدير عام الدائرة الادارية والمالية في التجارة مصطفى العاني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تشكيل فريق عمل لاستقبال معاملاتهم بعد دعوتهم لغرض استكمال الاجراءات واصدار الاوامر الادارية بمباشرتهم في تشكيلات الوزارة ".

واشار الى أن "دائرته باشرت باستقبال المستمسكات المطلوبة وعلى مجموعات حيث استقبلت باليوم الاول 25 اسما وفي اليوم الثاني وسعت العدد الى 50 بغية تسريع انجاز معاملات تعينهم على ملاك الوزارة ".

وأوضح أن "عدد الموظفين الذي وردت اسمائهم من مجلس الخدمة الاتحادي هم (327) ومن حملة الشهادات العليا والثلاث الاوائل من خريجي الجامعات العراقية ".

ومن الجدير بالذكر أنه "تم تعيين الذاوات استناداً لقانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017".

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