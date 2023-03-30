الحكيم وطالباني يؤكدان على أهمية التواصل بين القوى السياسية لحل الاشكالات العالقة

2023/03/30 | 12:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، أهمية التواصل بين القوى السياسية لحل الاشكالات العالقة.وقال مكتب الحكيم في بيان، إن الأخير “استقبل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له”، مثمنا لهم “تعازيهم برحيل العلامة السيد صادق الحكيم (رحمه الله)، مستذكرا العلاقة البينية في محطات … Readmore

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