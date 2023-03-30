2023/03/30 | 12:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى السفيران الإيراني والسعودي في العراق محمد كاظم آل صادق وعبد العزيز الشمري في بغداد.وأقام السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق مأدبة إفطار، لعدد من السفراء بينهم السفيران السعودي عبد العزيز الشمري والسوري صطام جدعان الدنداح.… Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مأدبة افطار تجمع سفيري ايران والسعودية في بغداد بعد عودة العلاقات بين البلدين) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مأدبة افطار تجمع سفيري ايران والسعودية في بغداد بعد عودة العلاقات بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).