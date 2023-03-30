أكثر من 5% حصة الطاقة المتجددة من قدرة الكهرباء في العراق

2023/03/30 | 12:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بلغت حصة الطاقة المتجددة من قدرة الكهرباء في العراق أكثر من 5%، في العام 2022.

ووفقا لجدول الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، فإن "حصة الطاقة المتجددة من قدرة الكهرباء في العراق بلغ 5.1% خلال العام 2022"، مشيرة إلى أن، "هذه الحصة من الطاقة المتجددة انخفضت تدريجياً بعد أن كانت في العام 2014 بمقدار 9% ولتصل في عام 2015 بمقدار 7.4% ولتصل في العام 2021 بمقدار 5.3%".

واشارت الى انه "بالنسبة للدول العربية في الشرق الأوسط فإن أعلى حصة للطاقة المتجددة من قدرة الكهرباء كانت من نصيب فلسطين حيث بلغت 54.6%، تليها الأردن بمقدار 39.1%، تليها لبنان وبمقدار 20.8%، تليها السعودية بمقدار 15.3%، تليها اليمن بمقدار 12.8%، والإمارات بمقدار 7.9%، فيما كانت أقل الدول التي لديها حصة طاقة متجددة من قدرة الكهرباء هي البحرين وبمقدار 0.1% والكويت وسوريا بمقدار 0.5% لكل واحدة منهما".

ووفقا للوكالة فإن، "النرويج احتلت المرتبة الاولى بالنسبة لأوروبا حيث بلغت حصة للطاقة المتجددة من قدرة الكهرباء في هذا البلد وبمقدار 98.2%، تليها سويسرا بمقدار 82.5%، تليها الجبل الأسود بمقدار 78.9%، تليها لاتفيا بمقدار 63.9%".

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