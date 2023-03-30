2023/03/30 | 12:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

سجلت أسهم أوروبا أعلى مستوى في أسبوعين عند الفتح الخميس بعد صعود بورصة وول ستريت مساء متأثرة بزيادة غير متوقعة في أرباح شركة تجارة التجزئة السويدية العملاقة إتش اند إم وتبدد مخاوف بشأن الضغوط في القطاع المصرفي.

وعند الافتتاح، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى منذ 13 مارس في أعقاب صعود مؤشرات البورصة الأميركية الرئيسية أمس الأربعاء.

وقفز سهم إتش اند إم 7.3 بالمئة بعدما حققت ثاني أكبر شركات مبيعات التجزئة للأزياء في العالم أرباحا تشغيلية غير متوقعة للفترة بين ديسمبر وفبراير.



لكنها حذرت من أن الطقس البارد تسبب في عرقلة المبيعات الكلية لموسم الربيع.

وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات التجزئة 1.8 بالمئة.

وصعد مؤشر القطاع المصرفي الأوروبي 0.4 بالمئة مسجلا أعلى مستوى في أسبوع، إذ تعززت ثقة المستثمرين بعد بيع أصول بنك سيليكون فالي المنهار والاستحواذ على كريدي سويس.

وزاد مؤشر قطاع العقارات 2.3 بالمئة مواصلا مكاسبه بعد تراجع إلى أقل مستوى في خمسة أشهر هذا الأسبوع.

وصعد سهم فيستاس الدنمركية لصناعة توربينات الرياح 4.9 بالمئة بعد فوز الشركة بطلبية في البرازيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسهم أوروبا تفتح على أعلى مستوى في أسبوعين ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسهم أوروبا تفتح على أعلى مستوى في أسبوعين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).