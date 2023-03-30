رجل يتسلق جبلًا بشكل يومي تقريبًا لـ3 سنوات.. شاهد تحول جسده بعد فقدان نصف وزنه

2023/03/30 | 13:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان زاك كروس يتسلق الجبل الحجري في جورجيا كل يوم تقريبًا لمدة ثلاث سنوات، وفقد 90 كيلوغرامًا خلال هذه العملية.تقرير شبكة WXIA المتعاونة مع CNN يسلط الضوء على ما يخطط كروس للقيام به بعد ذلك.

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