رئيس مجلس القضاء يزور المحكمة الاتحادية في الامارات

2023/03/30 | 13:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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زار رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، المحكمة الاتحادية في دولة الامارات.

وذكر بيان لمجلس القضاء، أن “القاضي زيدان زار اليوم، رفقة الوفد المرافق المحكمة الاتحادية العليا في دولة الامارات العربية المتحدة”.

وأضاف البيان: “كان في استقباله رئيس المحكمة محمد بن حمد البادي الظاهري والقضاة العاملين فيها واطلع رئيس المجلس والوفد المرافق على اروقة المحكمة واستمع الى شرح موجز عن طبيعة عملها”.

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