اعتقال متهم بسرقة 4000 دولار وآخر بتزوير مستمسكات رسمية في بغداد

2023/03/30 | 13:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على متهم بسرقة 4000 دولار وآخر بتزوير مستمسكات رسمية في بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان، أن “مفارز مديرية مكافحة الإجرام مكتب الحبيبية تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ (4 آلاف دولار) من داخل إحدى الدور السكنية في بغداد، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه أصوليا وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات”.

وأضافت، أن “مفارز مكتب الخضراء لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بتزوير مستمسكات رسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة 295 من قانون العقوبات”.

وأشارت إلى، ان “مفارز ودوريات مديرية مكافحة إجرام بغداد ألقت القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية، ودراجات التك تك، ومتهمين آخرين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، فضلا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيهما لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات خلال حصيلة الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز المديرية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد”.

وأكدت: “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

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