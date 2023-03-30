الأمن الفدرالي الروسي يحتجز صحفي من وول ستريت جورنال في موسكو بتهمة التجسس

2023/03/30 | 13:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن احتجاز الصحفي إيفان غيرشكوفيتش في مدينة يكاتيرينبورغ من مكتب “وول ستريت جورنال” في موسكو للاشتباه في قيامه بالتجسس.وجاء في بيان الهيئة: “تم وقف الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مواليد 1991، … Readmore

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