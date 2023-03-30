2023/03/30 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن

الرئيس الأمريكي جو بايدن، رشح

الدبلوماسية هيرو مصطفى جارج لمنصب

السفيرة الأمريكية لدى مصر.





وأضاف البيان أن جارج شغلت منصب سفيرة

الولايات المتحدة في بلغاريا من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تتحدث 8 لغات.. بايدن يرشح أمريكية من أصل عراقي سفيرة لدى مصر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تتحدث 8 لغات.. بايدن يرشح أمريكية من أصل عراقي سفيرة لدى مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).