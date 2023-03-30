تساقط للامطار وحدوث عواصف رعدية بدءا من يوم غد بعموم البلاد

2023/03/30 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الخميس، تساقطا للأمطار وحدوث عواصف

رعدية بدءا من يوم غد بعموم البلاد.





وذكر بيان للهيئة، ، أن "طقس البلاد ليوم

غد الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون

غائما جزئيا واحيانا

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