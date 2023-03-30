وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري ثلاث محافظات

2023/03/30 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق وزير التربية على تثبيت محاضري

محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على

الملاك الدائم وإعتبار مباشرتهم من

تأريخ ٢٠٢٣/١/١

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