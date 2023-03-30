الأسدي: معنيون بمتابعة ومراقبة عدم اشراك الاطفال في النزاعات وتشكيلات القوات المسلحة

2023/03/30 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

وقعنا خطة عمل مشتركة مع فريق الامم المتحدة القطري (اليونيسيف، ويونامي) خاصة بمنع اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة. العراق ملتزم بكل ما تفرضه اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكولها الاختياري لعام 2008 اللذين وقع عليهما.الخطة تهدف الى تعزيز حماية الاطفال ومنع تجنيدهم واستعمالهم من قبل اي صنف من صنوف القوات المسلحة. وزارة العمل هي المعنية بمتابعة ومراقبة عدم اشراك الاطفال في النزاعات او اي تشكيل للقوات المسلحة. قواتنا المسلحة بتشكيلاتها كافة ملتزمة بعدم تجنيد الاطفال واستعمالهم في النزاعات المسلحة امتثالا للقوانين الدولية. هيئة الحشد الشعبي منذ تشكيلها واقرار قانونها رقم 40 لسنة 2016 ملتزمة بعدم اشراك الاطفال في تشكيلاتها كافة وما زالت تعمل وفق القوانين النافذة.وزارة العمل ومن خلال هيئة رعاية الطفولة هي المعنية بموضوع الطفولة الى جانب تسع وزارات ممثلة في الهيئة حققت جملة انجازات :1.



الاستمرار في تنفيذ برامج واهداف الخطة التنفيذية لسياسة حماية الطفل ۲۰۲۲ ـ 2025 بالتعاون مع الوزارات الممثلة في هيئة رعاية الطفولة والاستعداد لاصدار التقرير الأول الذي يتضمن حجم المنجزات على القطاعات المعنية بحماية الطفل.2.



تنظيم اجتماعات لهيئة رعاية الطفولة لمناقشة مشروع قانون حماية الطفل والتواصل مع اللجنة المعنية في مجلس النواب والوزارات المعنية لانضاج مشروع القانون الذي تمت قراءته القراءة الاولى في مجلس النواب.3.



تنفيذ زيارات ميدانية الى مخيم الجدعة في محافظة نينوى ومتابعة التوصيات مع الوزارات المعنية.4.



اصدرت وزارة العمل في الاسابيع الماضية 15 ألف بطاقة لليتامى وهو جزء من اهتمامها بالطفولة.5.



وزارة العمل رفعت طلبا الى المجلس الوزاري للتنمية لقيام وزارة التربية بتخفيض اجور الدراسة الاهلية بنسبة 50 % للاطفال من ذوي الاعاقة.

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