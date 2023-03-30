2023/03/30 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

قيادة شرطة واسط بناءً على معلومات استخبارية وبكمين محكم تلقي القبض على (اربعة عشر) متسللاً من الجنسية الاجنبية

بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت قيادة شرطة محافظة واسط من إلقاء القبض على (اربعة عشر) متسللاً يحملون الجنسية الاجنبية .

جاءت عملية إلقاء القبض بعد نصب كمين محكم لهم عند دخولهم البلاد بصورة غير قانونية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم .

قيادة شرطة محافظة واسط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة واسط تطيح بـ 14 متسللا أجنبي الجنسية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة واسط تطيح بـ 14 متسللا أجنبي الجنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).