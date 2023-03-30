جنائية أم إرهابية؟.. قيادة عمليات ديالى تكشف تفاصيل جديدة بشأن جريمة

2023/03/30 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، اليوم الخميس، عن تفاصيل "جريمة التحويلة" التي حدثت شمالي المحافظة، فيما أكد أن الحادث كان جنائياً وليس إرهابياً.

وقال عمران في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "فور وقوع جريمة قتل 3 من افراد اسرة واحدة في منطقة التحويلة شمال ديالى فجر يوم أمس، تم بتشكيل فريق تحقيق فوري للوقوف على ملابساتها وحيثياته وكشف هوية الجناة من اجل اعتقالهم".

وأضاف، أن "كل المؤشرات تدلل بان ما حصل جريمة جنائية وليست ارهابية وسيتم كشف المزيد من التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات"، لافتا الى ان "قيادة ديالى تولي ملف التحقيق في القضية اهمية بالغة وسيتم نشر بيان تفاصيل مهمة خلال فترة وجيزة".

وأشار قائد عمليات ديالى، إلى لأن "وضع ديالى الأمني مستقر وهادئ وحقت القيادة انجازات مهمة خلال خطة فرض القانون المستمرة منذ أكثر من اسبوعين".

وكان شرطي وزوجته وابنهما قتلوا في هجوم مسلح داخل منزلهم في منطقة التحويلة فجر يوم أمس في جريمة غامضة انتشرت حولها الكثير من التكنهات.

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