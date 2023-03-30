2023/03/30 | 13:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HhHjJrHaTJE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ستحكم الصين قبضتها على النفط العراقي؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل ستحكم الصين قبضتها على النفط العراقي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).