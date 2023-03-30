الخارجية الالمانية : الاقليات تحتاج آفاق مستقبلية تتعدى الحياة داخل المخيمات

2023/03/30 | 13:25 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك تلقت رئاسة وزراء إقليم كردستان العراق رسالة من وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وشكرت وزيرة الخارجية الألمانية في رسالتها، رئيس الحكومة على حفاوة استقبالها وترحيبه الودّي بها خلال الزيارة التي أجرتها إلى إقليم كوردستان للفترة ما بين 7 و10 آذار الجاري، كما جددت في الوقت نفسه التزام ألمانيا بمواصلة دعم إقليم كوردستان.

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