الحبس 4 سنوات بحق متهمة زورت هوية ‘نقابة المحامين’

2023/03/30 | 13:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات الرصافة الهيئة الثانية، اليوم الخميس، حكما بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات ضد متهمة تمت ادانتها بتزوير هوية نقابة المحامين وممارسة المهنة بموجبها أمام المحاكم المختصة.وأظهرت وثيقة […]

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