القاضي زيدان يزور المحكمة الاتحادية في الإمارات

2023/03/30 | 13:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني زار رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، المحكمة الاتحادية في دولة الامارات.وذكر اعلام القضاء في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن “القاضي زيدان زار اليوم، رفقة الوفد […]

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