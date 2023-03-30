نادي نفط الوسط يهاجم لجنة الصالات ويدعو إلى حلها

2023/03/30 | 13:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاجم نادي نفط الةسط الرياضي، لجنة الصالات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، داعياً إلى حلها.

وذكر النادي في بيان أن “ادارة نادي نفط الوسط تود ان تضع الجميع امام ما جرى من التفاف واضح في دوري كرة الصالات والذي يبدو ان هناك مستفيد من عامل الزمن واللعب على حبل الوقت من خلال تقديم القضايا للانضباط لتحديد العقوبات ويتحكم باصدارها في مواعيد حسب المصلحة التي تخدمه”.

وبين أن “النادي يود الاستفهام لماذا لجنة الانضباط اصدرت قراراتها في الاحداث التي جرت في مباراة فريقنا امام نفط البصرة ضمن الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى والتي اقيمت بتاريخ ١٩ من شهر شباط الماضي، بينما التزمت الصمت ازاء احداث مباراة الشرطة ومصافي الوسط والتي اقيمت بنفس اليوم”.

وأكمل أن “لجنة الانضباط أصدرت قراراتها بحق مباراة فريقنا ونفط البصرة بتاريخ ١٣ اذار ولم تتخذ اجراء في احداث مباراة الشرطة ومصافي الوسط ولم تصدر قرارتها الا بعد مواجهة المصافي مع فريقنا، لتصدر العقوبات بحق المصافي بعد مضي ٣٨ يوما متجاهلة توقف الدوري لمدة 18 يوم وبعدها مضت خمس جولات من المرحلة الثانية لدوري الصالات وكأن لجنة الانضباط انتظرت نهاية مباراة مصافي الوسط مع نفط الوسط لتتخذ قراراتها بعد مضي ٣٨ يوما”.

وأشار إلى إن “ادارة نفط الوسط تحمل لجنة الصالات تفاصيل هذا التلاعب بالمواعيد لانها تعي جيدا ان لجنة الانضباط لديها كثير من القضايا ولجنة الصالات هي المسؤولة بمخاطبتها للبت بالقضايا المهمة، علما ان لجنة الانضباط عقدت جلسة ايضا في تاريخ ٢٢ من الشهر الحالي كذلك لم تبت بقضية مباراة الشرطة والمصافي وهذا دليل دامغ على ان هناك من يتلاعب بالمواعيد لغاية ما”.

وأتم الناظي بيانه قائلاً: “نود أن نوضح بالادلة كيف يتم انهاك الفرق المنافسة على اللقب وبمواعيد اصدار العقوبات حيث تم النيل من نفط البصرة والمصافي ونفط الوسط بمواعيد يحكمها مزاجية من يمسك الخيط في الخفاء، تلك التفاصيل نملك ادلة ووثائق تدين لجنة الصالات التي فقدت العدالة والمساواة ونطالب بحلها وانهاء مسلسل التلاعب بالنتائج من خلال الضغط على الفرق المنافسة بمواعيد العقوبات، ونشدد بأن ادارة نادينا تحتفظ بحقوقها القانونية وستسلك جميع الطرق لانصاف النادي واحقاق الحق”.

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