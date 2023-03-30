الأمن الوطني يجري حملات تفتيشية ورقابية في ثلاث محافظات

2023/03/30 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، المباشرة بحملات تفتيشية لمتابعة الأسعار وضبط المتلاعبين في محافظات كركوك والنجف والبصرة.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "باشرت مفارز جهاز الأمن الوطني وبالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة بإجراء جولات ميدانية وتفتيشية شملت 3 محافظات شهدت إرتفاعاً في إسعار المواد الغذائية".

واضاف أنه "في محافظة كركوك أجرت مفارز الجهاز حملة شملت الأسواق التجارية ومخازن المواد الغذائية ضمن واجبات تهدف إلى ضبط المتلاعبين بالأسعار والمضاربين من التجار ومحتكري السلع وكذلك للحفاظ على إستقرار أسعار السوق"، مبيناً أنه "تم أخذ تعهدات خطية من أصحاب المحال التجارية للإلتزام بالتسعيرة الرسمية وعدم استغلال المواطنين وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وفي السياق ذاته، اشار الجهاز الى أنه "تمكنت مفارز الجهاز في محافظتي النجف والبصرة واستناداً لمعلومات إستخبارية من ضبط 3 مخازن تحتوي على نحو 96 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وإلقاء القبض على 3 متهمين بممارسة الغش التجاري والتلاعب بالعلامات التجارية وصلاحية المواد الغذائية".

وتابع أنه "تم تدوين أقوال جميع المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".

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