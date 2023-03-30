حيدر الملا يتحدث عن صبي السلطة: قانون العفو العام سيمر بجهود المخلصين

2023/03/30 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب السابق، حيدر الملا، أن قانون العفو العام سيعدل في البرلمان ويمرر دون تدخل "المتاجرين".

وقال الملا، في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "ملفات العفو العام والنازحين والمغيبين والمسائلة والعدالة لا تزال مفتوحة من غير حسم منذ سنوات، لكن صبي السلطة يستخدمها لبناء سلطته الرامية وعندما يشعر بالخطر يرفع صوته بكلمة الحق التي يراد بها باطل".

وختم "رسالته المطبوخة بالدهن الحر"، قائلا إن "قانون العفو العام سيعدل ويمر بجهود المخلصين فلا تتاجر به لأنك مفضوح".

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