الاستخبارات العسكرية تطيح بـ 14 متهماً وتضبط 21 عبوة ناسفةً في 4 محافظات

2023/03/30 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، الإطاحة بـ 14 متهما بمواد قانونية مختلفة وضبط 21 عبوة ناسفة في محافظات الانبار والبصرة وكركوك وصلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها حيث أسفرت عن إلقاء القبض على 14 متهما بقضايا متنوعة في الفلوجة والقرية العصرية وقضائي الدير والقرنة وناحية الشرش ومنطقة الشيخ نهرو وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً".

وأضافت "كما تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية من ضبط 21 عبوة ناسفة في مناطق المحافظات ( كركوك والانبار ونينوى وصلاح الدين ) وقد تكفلت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتدميرها موقعياً ".

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