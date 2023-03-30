2023/03/30 | 14:05 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة في مدينة عمان التراثية ووسط البلد تقرير - عمار غسان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ZAoeSIhg8iw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة في مدينة عمان التراثية ووسط البلد تقرير - عمار غسان) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة في مدينة عمان التراثية ووسط البلد تقرير - عمار غسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).