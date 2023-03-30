شاهد بالفيديو.. أنطوني يشرب الشاي العراقي ويستمتع بالميزة الجديدة في هاتف سامسونغ

2023/03/30 | 14:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 858C2cSne9Y

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