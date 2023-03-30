اكتشاف جديد لمساعدة مرضى السكر من النوع الاول

2023/03/30 | 14:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطوير خلية وقود قابلة للزرع تستخدم سكر الدم الزائد (الجلوكوز) لتوليد الطاقة الكهربائية.

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