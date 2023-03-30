2023/03/30 | 14:15 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DQUubdNu-Yo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نوري المالكي : الحكومة العراقية الحالية ليست حكومة "المالكي" ومن أسسها هو الإطار التنسيقي مجتمعاً) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نوري المالكي : الحكومة العراقية الحالية ليست حكومة "المالكي" ومن أسسها هو الإطار التنسيقي مجتمعاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).