2023/03/30 | 14:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‏ المالية تستحدث 1277 درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة المركز الخبري الوطني.

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