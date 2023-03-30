2023/03/30 | 14:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، تسلم العراق 9 قطع أثرية من أمريكا.وذكرت بيان رئاسي تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “برعاية رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد تم تسليم ( 9) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تسلم 9 قطع أثرية لبغداد المركز الخبري الوطني.

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