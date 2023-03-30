لضبط المتلاعبين برفع الأسعار.. الأمن الوطني يجري حملات تفتيشية ورقابية في ثلاث محافظات

2023/03/30 | 14:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، عن مباشرته بحملات تفتيشية ورقابية في ثلاث محافظات، وذلك لضبط المتلاعبين برفع الأسعار.وذكر بيان للجهاز، تلقته ايرث نيوز، أنه “باشرت مفارز جهاز الأمن الوطني وبالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة بإجراء جولات ميدانية وتفتيشية شملت (٣) محافظات شهدت إرتفاعاً في إسعار المواد الغذائية”.وأوضح البيان أنه “في […]

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الأمن الوطني يجري حملات تفتيشية ورقابية في ثلاث محافظات أولاً على ايرث نيوز.

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