روسيا تتهم مراسل

2023/03/30 | 14:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت صحيفة "وول ستريت جورنال" اتهامات بالتجسس وجهتها روسيا لمراسلها، إيفان غيرشكوفيتش، الذي احتجز من قبل جهاز الأمن الفدرالي، الخميس.

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