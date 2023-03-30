الهند ترحب بولادة 4 فهود لأول مرة منذ أكثر من 7 عقود

2023/03/30 | 14:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير البيئة الهندي، الأربعاء، أنه بعد أكثر من 70 عامًا على إعلان انقراض الفهود رسميًا في الهند، باتت البلاد مجددًا موطنًا لأربعة فهود حديثي الولادة.

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