2023/03/30 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على خمسة ارهابيين في بغداد و صلاح الدين.

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