ضبط 3 مخازن داخلها 96 طناً مواد غذائية منتهية الصلاحية بمحافظتين

2023/03/30 | 15:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، بضبط 3 مخازن داخلها 96 طناً مواد غذائية منتهية الصلاحية بمحافظتين.

وذكرت الخلية، في بيان أن “مفارز جهاز الأمن الوطني باشرت وبالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة بإجراء جولات ميدانية وتفتيشية شملت (3) محافظات شهدت إرتفاعاً في إسعار المواد الغذائية”.

وأضافت: “ففي محافظة كركوك أجرت مفارز الجهاز حملة شملت الأسواق التجارية ومخازن المواد الغذائية ضمن واجبات تهدف إلى ضبط المتلاعبين بالأسعار والمضاربين من التجار ومحتكري السلع وكذلك للحفاظ على إستقرار أسعار السوق، وقد تم أخذ تعهدات خطية من أصحاب المحال التجارية للإلتزام بالتسعيرة الرسمية وعدم استغلال المواطنين وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

وتابعت الخلية، أن “مفارز الجهاز في محافظتي النجف والبصرة واستناداً لمعلومات إستخبارية تمكنت من ضبط (3) مخازن تحتوي على نحو (96) طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وإلقاء القبض على (3) متهمين بممارسة الغش التجاري والتلاعب بالعلامات التجارية وصلاحية المواد الغذائية”.

ولفتت إلى، “تدوين أقوال جميع المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون”.

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