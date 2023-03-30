أمريكا تسلم العراق 9 قطع أثرية

2023/03/30 | 15:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، تسلم العراق 9 قطع أثرية من أمريكا.

وذكرت الرئاسة، في بيان “برعاية رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد تم تسليم ( 9) قطع أثرية عراقية، إلى رئيس هيئة الآثار ليث مجيد حسين، كانت قد تسلمتها سفارة جمهورية العراق في واشنطن”.

وأضافت، أن “ذلك جاء خلال استقبال الرئيس، اليوم في قصر بغداد، معالي وزير الثقافة والوفد المرافق له الذي ضم رئيس هيئة الآثار ليث مجيد حسين، ومدير عام المتاحف لمى ياسر، وتتضمن القطع (7) أختام تعود للحضارة البابلية وحضارة وادي الرافدين المستلمة من مكتب المدعي العام في نيويورك، وقطعتان أثريتان( قطعة من العاج بشكل وجه آدمي) تم استلامها من مكتب التحقيقات المركزية في نيويورك (FBI) ولوح طيني من العصر البابلي الوسيط وتم استلامه من مكتب تحقيقات الأمن الوطني”.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى “ضرورة تأهيل وإعمار الأبنية التراثية والقصور الرئاسية السابقة التي تعاني إهمالا واضحا لغرض استخدامها بما يخدم السياحة والآثار”، مؤكدا دعمه “لشراكة حقيقية من أجل إعادة ترميم وتأهيل المتاحف والأبنية التراثية”.

وتطرق إلى “ضرورة الاهتمام بالمتحف الوطني لسمعته الدولية، والقيام بعمليات التأهيل والصيانة بما يتناسب مع المتاحف العالمية”، متحدثا عن “مقترح لإنشاء مركز للثقافتين العربية والكردية لعقد وتنظيم ورش ثقافية وتعليمية”.

بدوره، أعرب وزير الثقافة والسياحة والآثار عن شكره للرئيس “لجلب قطع الآثار المهربة”، مؤكدا أن “هذا يدل على الحرص للحفاظ على الإرث العظيم لحضارة العراق”.

كما أعرب الوزير عن أمله أن “يتبنى رئيس الجمهورية فكرة إقامة مهرجان شعري عربي – كردي وافتتاح بيت ثقافي في حلبجة يستقطب الشعراء والأدباء والموسيقيين”.

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