السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المفوضية في التحضير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

2023/03/30 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، دعم الحكومة لعمل مفوضية الانتخابات بالتحضير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن " السوداني ترأس، اليوم الخميس، اجتماعاً ضمّ رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات".

وأضاف انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري وفق القانون الجديد، وذلك في إطار الالتزام بالبرنامج الحكومي بإقامة انتخابات شفافة ونزيهة".

وتابع "كما شهد الاجتماع أيضاً مناقشة الالتزامات التي انطوى عليها القانون الجديد، منها الموعد المحدد ومراكز التدقيق، وحاجة المفوضية إلى الدعم اللوجستي لتمكينها من إجراء التعاقدات الخاصة بتوفير مستلزمات العملية الانتخابية، كبطاقات الاقتراع وغيرها".

واكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان "دعم الحكومة عمل المفوضية في التحضير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وضمان نجاحها".

وأشار السوداني الى أنه "سيتم توجيه جميع المحافظين لتقديم الدعم إلى المفوضية، بما يساعد في إنجاح هذه العملية الديمقراطية".

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