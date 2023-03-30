رئيس الجمهورية: إنصاف ذوي ضحايا شهداء الأنفال وإكرامهم مسؤوليتنا جميعا

2023/03/30 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، ضرورة إنصاف ذوي ضحايا شهداء الأنفال وإكرام ذكراهم.

وذكر مكتب رئيس الجمهورية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الرئيس رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، رئيس جمعية الدفاع عن قضية الأنفال، محسن رشيد محي الدين، والوفد المرافق له الذي ضم قائممقام السلمان، ومدير عام الشهداء والمؤنفلين في گرمیان، وأكد أن تعويض ذوي الشهداء وإنصافهم هي مسؤوليتنا جميعا".

وأشار رشيد، بحسب البيان، إلى ضرورة "توحيد الجهود في هذا الصدد من خلال منظمة واحدة تُمثل جميع المؤنفلين، ومحاولة إعادة الرفاة المتبقين إلى ذويهم".

من جانبهم، ثمّن أعضاء الوفد توجيهات رئيس الجمهورية، وأكدوا أنهم "يمثلون المسؤولين عن متابعة قضية الأنفال"، مشيرين إلى طلبهم بإعادة رفاة الضحايا الذين سقطوا في هذه الجريمة، وإقامة مراسم رسمية لإحياء ذكرى الجريمة.

كما وأعرب الوفد عن أمله في دعم رئيس الجمهورية من أجل تعويض ضحايا الأنفال لدى الحكومة.

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