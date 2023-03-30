المالية: استحداث 1277 درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة

2023/03/30 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، استحداث أكثر من 1000 درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة.

وجاء في بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أن دائرة الموازنة في وزارة المالية استكملت إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة، بعدد إجمالي بلغ 1277 درجة، وكالاتي:ـ

1- دائرة صحة الديوانية / 269 / 639

2- دائرة صحة ذي قار / 11

3- دائرة صحة كربلاء المقدسة / 303

4- مديرية شباب ورياضة البصرة / 2

5- دائرة كري الأنهر / 53

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